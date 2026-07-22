Sicilia nella morsa del caldo: pure oggi allerta rossa per caldo e incendi, ieri Mineo vola a 46,6°C

Livello 3 per le ondate di calore a Catania, Messina e Palermo. Pericolosità incendi alta in tutte le province. Oggi picco eccezionale di 46,6°C a Mineo.

Non concede ancora tregua la lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando la Sicilia. Anche per domani, mercoledì 22 luglio 2026, resta alta l’attenzione per le temperature estreme e per il rischio incendi, dopo una giornata, quella di oggi, caratterizzata da valori eccezionali in diverse zone dell’Isola.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile, con l’avviso numero 149 del 21 luglio, ha indicato per mercoledì pericolosità ALTA per il rischio incendi in tutte e nove le province siciliane, con livello di allerta ATTENZIONE, rappresentato in rosso nella mappa regionale. Le condizioni meteorologiche e la forte siccità della vegetazione possono infatti favorire incendi con elevata intensità e propagazione estremamente veloce.

Massima attenzione anche sul fronte delle ondate di calore. Per mercoledì 22 luglio è previsto il livello 3, il più elevato, per Catania, Messina e Palermo. Il bollettino indica una temperatura massima percepita di 39°C a Catania, 38°C a Messina e 39°C a Palermo. Il livello 3 identifica condizioni di caldo persistente che possono rappresentare un rischio soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Secondo le previsioni meteorologiche, mercoledì il cielo sarà prevalentemente sereno o leggermente velato su tutta la Regione. Le temperature resteranno molto elevate, con punte previste fino a 44-45°C sulla Piana di Catania e tra Siracusano e Ragusano. Valori superiori ai 40°C saranno possibili anche nel Trapanese, nel Palermitano e nelle aree interne della Sicilia.

I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali, mentre i mari risulteranno da poco mossi a mossi. La Protezione Civile regionale segnala comunque temperature ancora da elevate a molto elevate sulla Sicilia, nonostante un possibile calo dei valori massimi in alcune aree.

Oggi temperature eccezionali: 46,6°C a Mineo

A confermare l’eccezionalità di questa fase di caldo sono anche le temperature registrate oggi, martedì 21 luglio. Il valore più alto segnalato è quello di Mineo SP48, nel Catanese, dove la stazione DRPC ha raggiunto i 46,6°C.

Numerose altre località hanno superato abbondantemente i 44°C: Calderari 46°C, Casteltermini 45,5°C, Azienda Nixima 45,2°C e Borgo Pietro Lupo 45°C. Registrati inoltre 44,9°C a Ramilia e Ganzaria SP37I, 44,8°C a Imera Meridionale a Ponte Besaro e Mazzarino SP13, 44,5°C a Enna, 44,3°C a Salito a Raffe Sutera e 44,2°C a Caltagirone.

Il caldo rimane dunque particolarmente intenso soprattutto sulla Sicilia centro-meridionale e orientale, dove sono diffusi valori prossimi o superiori ai 40°C.

Con queste condizioni resta fondamentale evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere frequentemente acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Sul fronte incendi è inoltre necessario evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco delle fiamme, considerando l’estrema secchezza della vegetazione e l’elevata pericolosità prevista sull’intero territorio regionale.