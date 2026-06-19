Sicilia nella morsa del caldo: oggi allerta gialla e temperature in forte aumento

Temperature in aumento e picchi fino a 39 gradi nel weekend. Attese anche notti tropicali con forte afa.

Oggi, venerdì 19 giugno, il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per il caldo in diverse città della Sicilia, tra cui Catania, Messina e Palermo, segnalando condizioni meteorologiche che potrebbero precedere una vera e propria ondata di calore.

L'allerta gialla rappresenta il livello di pre-allerta e indica un aumento delle temperature che potrebbe avere effetti sulla salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

A determinare questa situazione è l'espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, responsabile dell'aumento delle temperature su gran parte del Sud Italia. Secondo le previsioni, il caldo continuerà a intensificarsi nel corso del fine settimana, con valori ben al di sopra delle medie stagionali.

Oltre alle temperature elevate durante il giorno, a rendere il clima più pesante sarà anche l'afa. Le ore notturne potrebbero infatti restare particolarmente calde e umide, rendendo difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto.

Gli esperti consigliano di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare gli sforzi fisici e prestare attenzione alle persone più vulnerabili.

L'allerta gialla di oggi potrebbe rappresentare il primo segnale di una fase di caldo intenso destinata a interessare la Sicilia per tutto il weekend.