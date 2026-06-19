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Sicilia nella morsa del caldo: oggi allerta gialla e temperature in forte aumento

Temperature in aumento e picchi fino a 39 gradi nel weekend. Attese anche notti tropicali con forte afa.

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2026 12:36
Sicilia nella morsa del caldo: oggi allerta gialla e temperature in forte aumento -
Dintorni
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Oggi, venerdì 19 giugno, il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per il caldo in diverse città della Sicilia, tra cui Catania, Messina e Palermo, segnalando condizioni meteorologiche che potrebbero precedere una vera e propria ondata di calore.

L'allerta gialla rappresenta il livello di pre-allerta e indica un aumento delle temperature che potrebbe avere effetti sulla salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

A determinare questa situazione è l'espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, responsabile dell'aumento delle temperature su gran parte del Sud Italia. Secondo le previsioni, il caldo continuerà a intensificarsi nel corso del fine settimana, con valori ben al di sopra delle medie stagionali.

Oltre alle temperature elevate durante il giorno, a rendere il clima più pesante sarà anche l'afa. Le ore notturne potrebbero infatti restare particolarmente calde e umide, rendendo difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto.

Gli esperti consigliano di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare gli sforzi fisici e prestare attenzione alle persone più vulnerabili.

L'allerta gialla di oggi potrebbe rappresentare il primo segnale di una fase di caldo intenso destinata a interessare la Sicilia per tutto il weekend.

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