Sicilia nella morsa del caldo, oggi il giorno peggiore: punte di 45°C e allerta rossa

Venerdì 28 agosto l’anticiclone subtropicale raggiungerà il picco: caldo estremo soprattutto nelle zone interne

Giornata di caldo estremo oggi, venerdì 28 agosto, in Sicilia, dove l’anticiclone subtropicale dovrebbe raggiungere il picco della sua intensità, facendo salire sensibilmente le temperature soprattutto nelle aree interne dell’Isola.

Secondo l’avviso della Protezione civile, è allerta rossa per ondate di calore a Palermo, Catania e Messina, dove le temperature percepite potranno raggiungere valori compresi tra 39 e 41 gradi.

La situazione più pesante è attesa però nelle zone interne e centro-orientali della Sicilia, dove le temperature reali potrebbero raggiungere valori molto elevati. Nella Piana di Catania, nelle aree interne del Siracusano e tra Ragusano e Siracusano sono possibili punte di 44-45°C, localmente anche superiori.

Valori nell’ordine dei 44-45°C potrebbero essere raggiunti anche in alcune zone del Trapanese, mentre nelle aree centrali dell’Isola si potranno toccare i 43-44°C.

Caldo e afa, forte disagio climatico

Particolarmente pesante sarà anche la sensazione di afa. Lungo le coste del Trapanese e del Palermitano potrebbero registrarsi livelli di umidità elevati, capaci di aumentare ulteriormente il disagio percepito.

Nelle ore più calde della giornata è consigliabile limitare l’esposizione diretta al sole, soprattutto per anziani, bambini e persone più fragili, mantenendosi ben idratati e preferendo ambienti freschi.

Ancora pulviscolo sahariano

Il cielo potrà presentarsi parzialmente nuvoloso o velato, soprattutto sui settori occidentali, per la presenza di nubi alte e stratificate.

Nel corso del pomeriggio è previsto un aumento delle velature. Continuerà inoltre ad essere presente pulviscolo sahariano in quantità elevate, con cieli che potranno assumere nuovamente tonalità lattiginose o giallastre.

I venti saranno generalmente deboli, localmente moderati dai quadranti meridionali sulle zone occidentali e sul Canale di Sicilia, mentre sul Tirreno prevarranno correnti deboli orientali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, localmente mossi i bacini occidentali.

Allerta rossa anche per gli incendi

L’emergenza non riguarda soltanto il caldo. Per oggi è stata indicata anche allerta rossa per rischio incendi nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta.

Quella di oggi, venerdì 28 agosto, si preannuncia quindi come una delle giornate più difficili di questa fase estiva, con caldo estremo, afa, pulviscolo sahariano e rischio incendi su diverse aree della Sicilia.