Sicilia nella morsa del caldo: l’Aeronautica Militare conferma fino a 43°C anche per sabato 18 luglio

L’ondata di calore non si ferma. Il nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare conferma temperature eccezionalmente elevate sull’Isola

La Sicilia continua a fare i conti con un'intensa ondata di calore. Anche per sabato 18 luglio 2026, l'Aeronautica Militare conferma condizioni meteo estremamente critiche, con temperature che potranno raggiungere 42-43°C nelle zone interne dell'Isola.

Secondo il nuovo bollettino di fenomeni intensi, il caldo africano continuerà a interessare gran parte del Sud Italia e la Sicilia resterà tra le regioni maggiormente colpite. Le temperature elevate si protrarranno almeno fino alla serata di sabato, con valori ben superiori alle medie stagionali.

Le aree più esposte saranno quelle dell'entroterra siciliano, dove nelle ore centrali della giornata il caldo potrà risultare particolarmente intenso, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori all'aperto.

L'invito è quello di limitare le attività nelle ore più calde, bere molta acqua, evitare l'esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Mentre il Nord Italia dovrà fare i conti con temporali anche intensi, la Sicilia continuerà invece a essere dominata dall'anticiclone africano, responsabile di condizioni stabili ma estremamente calde.

Bollettino integrale dell'Aeronautica Militare

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI

Emessa alle ore 12:00 UTC del 17 luglio 2026

Persistono:

Fino alla tarda serata di oggi, venerdì 17 luglio 2026, temporali intensi sulle aree alpine e prealpine di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Fino alla serata di domani, sabato 18 luglio 2026, condizioni di onda di calore con punte massime fino a 44-45°C nell'entroterra sardo e con punte massime fino a 42-43°C su Puglia, Basilicata e Sicilia.

Fino alla serata di oggi, venerdì 17 luglio 2026, temperature elevate, con punte massime intorno ai 39-40°C su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

Fino alla serata di domani, sabato 18 luglio 2026, temperature elevate, con punte massime intorno ai 39-40°C sull'entroterra laziale e sulla Calabria, specie sul settore ionico, tendenti per entrambi ad assumere la connotazione di onda di calore dal mattino di domani.

Si prevedono inoltre, dal mattino di domani, sabato 18 luglio 2026, e fino alla tarda serata dello stesso giorno, temporali diffusi, localmente anche intensi, su Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna orientale.