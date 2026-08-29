Sicilia nella morsa del caldo, oggi allerta rossa per caldo e incendi: possibili punte oltre i 44°C

Oggi, sabato 29 agosto, caldo estremo in diverse zone dell’Isola con punte fino a 44°C e rischio incendi molto elevato.

Sabato 29 agosto ancora una giornata estrema nell'Isola. Livello rosso per le ondate di calore a Catania, Palermo e Messina, mentre resta molto elevato anche il rischio incendi in gran parte della Sicilia. Nelle zone interne possibili punte di 44°C e localmente anche superiori.

La Sicilia resta nella morsa di un'ondata di caldo particolarmente intensa. Oggi, sabato 29 agosto, sarà un'altra giornata da massima attenzione sia per le temperature elevate sia per il rischio incendi.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile, con l'avviso n.187 del 28 agosto, ha confermato per oggi il livello 3 – rosso per ondate di calore nelle città di Catania, Palermo e Messina, con temperature percepite che possono raggiungere valori estremamente elevati.

Situazione critica anche sul fronte degli incendi: nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Trapani è indicata una condizione di pericolosità alta, mentre la vegetazione fortemente secca aumenta ulteriormente la possibilità di propagazione delle fiamme.

Nell'entroterra possibili punte di 44°C

Le condizioni più pesanti sono attese soprattutto nelle aree interne dell'Isola.

Tra Ennese e Nisseno il caldo sarà opprimente, con valori che nelle zone vallive sottovento potranno raggiungere diffusamente i 41-43°C.

Ancora più estrema la situazione prevista nella Piana di Catania e nell'entroterra siracusano, dove le massime potranno spingersi verso i 44°C, con la possibilità di valori localmente anche leggermente superiori.

Tra Siracusano e Ragusano sono invece possibili punte nell'ordine dei 41-42°C.

Si tratta quindi di temperature ben diverse da quelle che si registrano lungo le coste e nei centri urbani: nelle conche e nelle aree interne più esposte al riscaldamento i termometri possono raggiungere valori sensibilmente più elevati.

Il caldo non finirà immediatamente

Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare un lentissimo indebolimento dell'anticiclone subtropicale, con una graduale diminuzione delle temperature.

Non si tratterà però di una vera e propria svolta fresca: anche nei primi giorni di settembre i valori potrebbero mantenersi ancora superiori alle medie del periodo.

Per un calo termico un po' più consistente bisognerà probabilmente attendere la seconda parte della prossima settimana, anche se la tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Intanto, per oggi, resta fondamentale prestare particolare attenzione nelle ore più calde della giornata e, sul fronte incendi, evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l'innesco di un rogo.