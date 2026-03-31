Sicilia, nuova allerta gialla: temporali e freddo, primavera rimandata

Sicilia, in arrivo il vortice Erminio: temporali e raffiche fino a burrasca fino a giovedì

AGGIORNAMENTO

La primavera continua a farsi attendere e il maltempo torna protagonista su tutta la Sicilia. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino con allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico, valida per mercoledì 1° aprile su tutto il territorio regionale.

Già a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, e per le successive 24-36 ore, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con fenomeni che potranno risultare anche intensi.

In particolare, nel settore sud-orientale dell’Isola, come nel Ragusano, non si escludono rovesci temporaleschi, localmente forti, accompagnati da:

raffiche di vento

possibili grandinate

intensa attività elettrica

🌊 Mari e venti

Lungo le coste, da Marina di Ragusa fino agli altri tratti del litorale siciliano, il mare potrà risultare mosso o agitato, con condizioni favorevoli a locali mareggiate.

🌡️ Temperature ancora basse

Il clima resta tutt’altro che primaverile:

massime difficilmente oltre i 14°C

minime sotto i 10°C

Valori decisamente inferiori alle medie stagionali.

SICILIA – Nuovo peggioramento in arrivo sull’Isola. Il vortice “Erminio” continua a influenzare il Mediterraneo centrale e porterà condizioni di maltempo diffuso anche sulla Sicilia nelle prossime ore.

Secondo le ultime indicazioni, tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di giovedì 2 aprile sono attese precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, che potranno risultare localmente abbondanti.

Il quadro meteo sarà accompagnato da venti sostenuti e raffiche anche forti, con possibili condizioni di mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. Non si escludono disagi legati a rovesci improvvisi, forti colpi di vento e mareggiate.

👉 La fase più intensa è prevista tra mercoledì 1 aprile e la giornata di giovedì, quando il maltempo potrebbe risultare più organizzato e persistente.

Una situazione che richiede attenzione, soprattutto per chi deve mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto.

📌 Si raccomanda prudenza, monitorando gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e degli enti preposti.

📄 Bollettino Aeronautica Militare (integrale)

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 31/03/26

A SEGUITO DELLA PERMANENZA DEL VORTICE ERMINIO, SULL'ITALIA MERIDIONALE:

PERSISTONO:

FINO ALLA SERATA DI OGGI MARTEDI' 31 MARZO 2026, VENTO FORTE DI FOEHN, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, E VENETO; FINO ALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI, GIOVEDI' 02 APRILE 2026, STATO DEL MARE MOLTO AGITATO O GROSSO SUL MARE E CANALE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 01 APRILE 2026 ANCHE AL TIRRENO OCCIDENTALE; FINO ALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI GIOVEDI' 02 APRILE 2026 VENTO FORTE NORDORIENTALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, LAZIO, MOLISE E CAMPANIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; FINO ALLA SERATA DI DOMANI MERCOLEDI' 01 APRILE 2026 VENTO SETTENTRIONALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SU LIGURIA E SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DELLA SARDEGNA;

SI PREVEDONO INOLTRE: