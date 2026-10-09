Sicilia, oggi allerta gialla: PRETEMP avverte, rischio forti temporali e grandine
La Protezione Civile dirama l’allerta gialla per oggi, venerdì 9 ottobre. PRETEMP segnala possibili piogge intense, grandinate, forti raffiche di vento e trombe marine, soprattutto lungo il versante tirrenico della Sicilia.
Allerta meteo gialla in Sicilia per oggi, venerdì 9 ottobre 2026. La Protezione Civile regionale segnala il rischio di temporali, mentre PRETEMP, il gruppo di esperti che studia i fenomeni meteorologici intensi, ha inserito buona parte dell'Isola nel livello 1 di pericolosità.
Secondo le previsioni, sono possibili forti temporali, piogge abbondanti, grandinate, violente raffiche di vento e trombe marine, soprattutto lungo il versante tirrenico della Sicilia.
I fenomeni potrebbero interessare diverse zone dell'Isola nel corso della giornata, spostandosi lentamente verso sud e attenuandosi progressivamente in serata.
L'allerta gialla riguarda anche il territorio del Catanese e il bacino del fiume Simeto. In caso di precipitazioni intense, particolare attenzione ai sottopassi, alle strade soggette ad allagamenti e ai corsi d'acqua.
Il peggioramento coinvolgerà anche Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.
Il bollettino PRETEMP
Secondo gli esperti, una perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata da aria fredda in quota, favorirà lo sviluppo di temporali anche organizzati e persistenti.
Il livello 1 interessa un'ampia area del Mediterraneo meridionale, compresa buona parte della Sicilia, con esclusione di alcuni settori sudorientali.
Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con forti piogge, grandine di medie dimensioni, improvvise raffiche di vento e trombe marine.
Il livello 1 di PRETEMP è una previsione sperimentale e non sostituisce le allerte ufficiali della Protezione Civile.