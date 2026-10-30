Sicilia, peggiora il tempo nelle prossime ore: piogge e rovesci anche forti nel Catanese
Dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, previsto un aumento dell'instabilità. Coinvolta soprattutto la Sicilia orientale.
SICILIA – Il tempo è destinato a peggiorare nelle prossime ore, con l'arrivo di piogge e rovesci che potrebbero risultare anche di forte intensità in diverse zone dell'Isola.
Secondo le previsioni diffuse dal Centro Meteorologico Siciliano (CMS), a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, è atteso un deciso aumento dell'instabilità, soprattutto sulla Sicilia orientale.
Le precipitazioni interesseranno principalmente il Catanese, i Peloritani, l'entroterra ragusano, l'Ennese e gran parte del Messinese, con fenomeni localmente anche intensi. Dovrebbe rimanere maggiormente al riparo la fascia costiera tirrenica.
Anche Paternò e i comuni della provincia di Catania potrebbero essere interessati dal peggioramento, con possibili rovesci nel corso del pomeriggio e nelle ore successive.
Possibili piogge e rovesci anche tra le province di Palermo e Agrigento, mentre nelle altre zone dell'Isola il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutto.
Il peggioramento potrebbe manifestarsi in maniera irregolare, con precipitazioni più intense in alcune località e fenomeni meno significativi nelle zone vicine.
Si tratta di una situazione in evoluzione, che sarà necessario seguire nelle prossime ore per eventuali aggiornamenti.