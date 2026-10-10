Sicilia, PRETEMP avverte: sabato 10 ottobre forti temporali, raffiche oltre 90 km/h e trombe marine

Livello di pericolosità 1 per piogge intense e forti raffiche di vento. Attenzione alla Sicilia settentrionale e orientale, con possibili trombe marine sullo Ionio tra il Catanese e la Calabria.

A cura di Redazione 10 ottobre 2026 08:32

Condividi