Sicilia, PRETEMP avverte: sabato 10 ottobre forti temporali, raffiche oltre 90 km/h e trombe marine
Livello di pericolosità 1 per piogge intense e forti raffiche di vento. Attenzione alla Sicilia settentrionale e orientale, con possibili trombe marine sullo Ionio tra il Catanese e la Calabria.
SICILIA – Sabato 10 ottobre 2026 si preannuncia una giornata di forte instabilità meteorologica sull'Isola. Secondo il bollettino PRETEMP, il passaggio di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico potrebbe provocare temporali anche intensi, piogge abbondanti e raffiche di vento particolarmente forti.
È stato previsto un livello di pericolosità 1 per il Basso Tirreno e l'area ionica, principalmente per il rischio di precipitazioni intense e violente raffiche di vento associate ai temporali.
Sicilia, attenzione soprattutto ai settori settentrionali e orientali
I primi fenomeni temporaleschi potrebbero svilupparsi già nelle prime ore di sabato, interessando inizialmente la Sicilia per poi spostarsi progressivamente verso la Calabria e le altre regioni meridionali.
Secondo PRETEMP, gli accumuli di pioggia più consistenti potrebbero registrarsi lungo i settori settentrionali dell'Isola, dove la presenza dei rilievi potrebbe favorire un'intensificazione delle precipitazioni.
Raffiche oltre 90 km/h e possibili trombe marine
Particolare attenzione viene rivolta anche al vento. Durante i temporali più intensi potrebbero verificarsi raffiche localmente superiori ai 90 km/h, con possibili disagi alla circolazione.
Sul versante ionico, soprattutto nel tratto compreso tra il Catanese e la Calabria, le condizioni atmosferiche potrebbero favorire la formazione di trombe marine.
Non si escludono inoltre grandinate con chicchi generalmente inferiori ai 2 centimetri.
Cosa significa il livello 1 di PRETEMP
Il livello 1 indica una situazione favorevole allo sviluppo di fenomeni temporaleschi potenzialmente intensi, in particolare per piogge e raffiche di vento.
Per grandine e trombe marine è stato invece assegnato un livello di pericolosità 0.
Il bollettino PRETEMP non coincide con l'allerta ufficiale della Protezione Civile, ma rappresenta una previsione specialistica dei possibili fenomeni temporaleschi.
La situazione sarà da seguire con attenzione soprattutto durante le prime ore di sabato, quando i sistemi temporaleschi potrebbero interessare diversi settori della Sicilia.