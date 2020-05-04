SICILIA: IN ARRIVO PRIMA INCURSIONE AFRICANA CON PUNTE DI +30 °C

Nei prossimi giorni si assisterà ad un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche ad opera di una graduale rimonta, lungo il Mediterraneo centro occidentale, di un promontorio anticicloni...

Nei prossimi giorni si assisterà ad un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche ad opera di una graduale rimonta, lungo il Mediterraneo centro occidentale, di un promontorio anticiclonico di matrice nord-africana, alimentato da una circolazione depressionaria presente in aperto Atlantico, a largo delle coste occidentali europee.

Il tutto sarà accompagnato da un graduale rialzo termico, con le temperature che si porteranno al di sopra delle medie stagionali, con valori di inizio estate.

Scendiamo quindi nel dettaglio, e diamo uno sguardo a quello che ci riserverà il tempo nei prossimi giorni.

Tempo previsto per lunedì 04 maggio

Al mattino mattino avremo condizioni di cielo poco nuvoloso su buona parte della Sicilia meridionale ed orientale, mentre altrove avremo degli addensamenti nuvolosi, a cui saranno associati dei fenomeni a caratte locale e di debole intensità, specie sul settore tirrenico centro orientale.

Nel corso della giornata e al primo pomeriggio, sulla Sicilia, si faranno avanti ampie schiarite, eccetto le aree interne del catanese e siracusano, ove si avranno locali addensamenti nuvolosi, con tendenza, in serata, ad ampi rasserenamenti ovunque.

Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in generale aumento, specie lungo il settore meridionale dell’isola.

Tempo previsto per martedì 5 maggio

Condizioni di cielo, che si presenterà per buona parte della giornata, generalmente sereno o al più poco nuvoloso, salvo, nel corso del pomeriggio ed in serata, il passaggio di innocue velature.

Venti deboli di direzione variabile o a regine di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in generale ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per mercoledì 6 maggio

Fin dal mattino e per gran parte della giornata, avremo generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di innocue velature che renderanno il cielo temporaneamente velato e lattiginoso, dovuto anche ad una leggera concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali ad iniziare dalla Sicilia occidentale.

Mari generalmente calmi o poco mossi con moto ondoso in aumento lungo il Canale di Sicilia.Temperature in ulteriore aumento, su valori a tratti estivi con punte prossime ai +28/+30 °C