Sicilia, primavera sparita: freddo, piogge e neve fino a mercoledì, poi torna il bel tempo

La primavera è iniziata da quasi un mese, ma sulla Sicilia il tempo continua a mostrare un volto decisamente invernale. Negli ultimi giorni, infatti, l’isola è stata interessata da condizioni instabili, a tratti perturbate, con temperature inferiori alle medie stagionali.

Dopo un temporaneo miglioramento registrato oggi, dovuto all’allontanamento verso levante della perturbazione che ha interessato il territorio, il Mediterraneo centrale resta però esposto a nuove incursioni di aria fredda di origine artico-marittima.

❄️ Nuovo peggioramento in arrivo

Un primo impulso perturbato sta attraversando il Mediterraneo centro-occidentale, con la formazione di una “goccia fredda” in quota diretta verso l’area tra Algeria e Tunisia, che interesserà marginalmente anche la Sicilia.

Ma il vero peggioramento è atteso tra martedì e mercoledì, quando una nuova perturbazione nord-atlantica darà origine a un profondo centro di bassa pressione sul mar Ionio. Questo richiamerà aria fredda dai Balcani, mantenendo temperature sotto media e riportando anche la neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri.

📅 Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 30 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con peggioramento nelle ore centrali della giornata e precipitazioni sparse, generalmente di debole o moderata intensità.

Nevicate sui rilievi oltre i 1400-1500 metri.

In serata miglioramento.

Venti deboli variabili, mari poco mossi. Temperature stabili.

Martedì 31 marzo

Peggioramento deciso fin dal mattino a partire dai settori occidentali.

Piogge diffuse su gran parte della regione, con temporali soprattutto sul versante tirrenico.

Nevicate in montagna dai 1200-1300 metri.

Venti moderati con rinforzi, mari mossi fino a molto mossi nel Canale di Sicilia.

Temperature in lieve calo.

Mercoledì 1 aprile

Esordio del mese all’insegna del maltempo su gran parte della Sicilia.

Piogge diffuse e rovesci, più intensi sui settori centro-settentrionali e occidentali.

Nevicate a partire dai 1100-1200 metri, localmente anche più in basso in caso di fenomeni intensi.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali.

Mari molto mossi o agitati. Temperature in ulteriore diminuzione.

🌤️ Svolta per Pasqua

Buone notizie in vista del fine settimana pasquale: l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, supportato da aria più mite in quota, dovrebbe riportare condizioni più stabili e soleggiate.

Pasqua e Pasquetta, dunque, potrebbero regalare finalmente un clima più primaverile, con temperature in rialzo e tempo generalmente stabile.

👉 Una tregua attesa dopo giorni all’insegna di freddo, piogge e instabilità.