Sicilia, primo weekend di settembre con sole e caldo: punte fino a 38°C

Il primo fine settimana di settembre porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato anche in Sicilia, con temperature in graduale aumento.Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, «le giorn...

Il primo fine settimana di settembre porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato anche in Sicilia, con temperature in graduale aumento.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, «le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da clima gradevole e prevalenza di sole, mentre da domenica si registrerà un aumento significativo delle temperature, in particolare nelle zone interne della Sardegna ma con effetti anche sull’Isola, dove il termometro salirà oltre i 34-35°C e non si escludono picchi vicini ai 37°C».

Le previsioni nel dettaglio per la Sicilia

Venerdì 5 settembre : sole diffuso e clima gradevole, massime intorno ai 30°C.

: sole diffuso e clima gradevole, massime intorno ai 30°C. Sabato 6 settembre : cielo sereno, temperature in ulteriore rialzo, valori compresi tra 31 e 33°C.

: cielo sereno, temperature in ulteriore rialzo, valori compresi tra 31 e 33°C. Domenica 7 settembre: giornata molto calda, con punte di 35-38°C nelle zone interne (Ennese, Caltanissettese, Agrigentino). Possibile afa lungo le coste.

L’inizio della prossima settimana

Tra lunedì e martedì l’anticiclone garantirà ancora sole e caldo, ma da mercoledì sono attesi i primi segnali di cambiamento: «un fronte atlantico porterà temporali localmente intensi – avverte Tedici – che interesseranno anche la Sicilia, specie le aree tirreniche».

Tendenza: caldo intenso fino a martedì, poi possibile peggioramento con temporali e piogge da metà settimana.