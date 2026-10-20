Sicilia, Protezione Civile: allerta gialla in tutta la regione mercoledì 21 ottobre 2026

Possibili piogge e temporali localmente intensi, soprattutto lungo il versante ionico e nell'estremo sud dell'Isola. Peggioramento anche nelle zone occidentali.

SICILIA – La Protezione Civile regionale ha previsto per la giornata di mercoledì 21 ottobre 2026 un'allerta meteo gialla su tutto il territorio siciliano, a causa delle condizioni di instabilità atmosferica che interesseranno l'Isola.

L'avvicinamento di una perturbazione atlantica, accompagnata dalla risalita di aria mite e umida, favorirà un progressivo aumento della nuvolosità, con possibili rovesci e temporali localmente intensi, soprattutto lungo il versante ionico e nelle zone più meridionali della Sicilia.

Le condizioni di maggiore instabilità sono attese sui settori ionici, dove il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Sui settori occidentali è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con possibili piogge tra la tarda serata di mercoledì e le prime ore della notte.

L'allerta gialla riguarda tutte le nove zone di allertamento della Sicilia, con possibili criticità di natura idrogeologica e legate ai temporali.

Si raccomanda prudenza, in particolare durante gli spostamenti e nelle zone soggette ad allagamenti, prestando attenzione agli aggiornamenti della Protezione Civile e alle eventuali comunicazioni delle amministrazioni comunali.