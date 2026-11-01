Sicilia, Protezione Civile: emesso il bollettino, allerta gialla il 2 novembre su tutta l’Isola
La Protezione Civile regionale segnala allerta gialla per lunedì 2 novembre. L'Aeronautica Militare aveva annunciato temporali, forti venti e mareggiate.
SICILIA – Allerta gialla su tutta la Sicilia per lunedì 2 novembre 2026. La Protezione Civile regionale ha diramato il nuovo bollettino meteorologico in vista del peggioramento delle condizioni del tempo, legato al passaggio della tempesta Agneta.
Secondo le indicazioni diffuse, sono previste precipitazioni localizzate, anche di forte intensità, con possibili rovesci e temporali.
Particolare attenzione è rivolta anche ai venti molto forti, soprattutto sui settori settentrionali dell'Isola e nel Canale di Sicilia, dove le condizioni meteorologiche potrebbero risultare particolarmente avverse.
L'Aeronautica Militare aveva annunciato piogge intense e burrasche
Il bollettino della Protezione Civile arriva dopo la previsione di fenomeni intensi diffusa dall'Aeronautica Militare domenica 1° novembre alle ore 13 italiane.
Nel documento viene segnalato il passaggio della tempesta Agneta, con precipitazioni intense a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia dalle prime ore di lunedì 2 novembre fino alla mattina di martedì 3 novembre.
I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Previsti inoltre venti forti da nord-ovest, con raffiche di burrasca o burrasca forte. Ulteriori indicazioni meteorologiche segnalano la possibilità di raffiche tempestose superiori ai 100 km/h lungo i versanti tirrenici.
Attenzione anche alle condizioni del mare: previste forti mareggiate lungo le coste esposte e mare fino a molto agitato nello Stretto di Sicilia dal pomeriggio di lunedì, con estensione allo Ionio meridionale in serata.
Le raccomandazioni: attenzione a vento e mareggiate
In considerazione delle condizioni meteorologiche previste, si raccomanda particolare prudenza durante gli spostamenti, soprattutto nelle aree esposte alle forti raffiche di vento.
È opportuno evitare di sostare o transitare sotto alberi, cornicioni, impalcature e altri elementi potenzialmente pericolanti, oltre a prestare attenzione alle zone costiere esposte alle mareggiate.
Si raccomanda inoltre di non attraversare sottopassi allagati e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e le eventuali comunicazioni delle amministrazioni comunali.
95047.it continuerà a seguire l'evoluzione del maltempo, con aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sulle eventuali criticità segnalate nel territorio siciliano.