Sicilia, temperature in calo ma esplode l’afa: oggi il caldo sarà ancora più fastidioso

Il termometro perde qualche grado, ma non sarà una vera tregua: l’aumento dell’umidità farà percepire un caldo particolarmente afoso.

Arriva un primo, graduale calo delle temperature in Sicilia, ma attenzione a parlare di vera tregua dal caldo.

Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio, l’anticiclone subtropicale inizierà lentamente a perdere terreno, favorendo una diminuzione dei valori termici soprattutto lungo il settore tirrenico dell’Isola.

Il problema sarà però rappresentato dall’aumento dell’umidità, che renderà il caldo decisamente più afoso e fastidioso. In alcune zone, quindi, nonostante qualche grado in meno sul termometro, la sensazione di disagio potrebbe rimanere elevata.

Il Centro Meteorologico Siciliano segnala infatti condizioni di disagio da calore ancora importanti per la giornata odierna.

Meno gradi, ma molta più afa

Rispetto alle giornate di caldo estremo appena trascorse, le temperature inizieranno dunque a diminuire, localmente anche in maniera sensibile.

Non bisognerà però farsi ingannare soltanto dai valori indicati dal termometro: l’aria più umida farà percepire maggiormente il caldo, soprattutto nelle zone costiere, nelle città e durante le ore serali e notturne.

Dopo giorni caratterizzati da caldo molto secco e temperature eccezionalmente elevate, si passerà quindi progressivamente a una fase nella quale sarà soprattutto l’afa a creare disagio.

Ancora quasi 40 gradi sulla Piana di Catania

Il caldo resterà comunque intenso nelle aree interne e orientali della Sicilia.

Per oggi sono ancora previste punte prossime ai 40°C sulla Piana di Catania, nell’area orientale dell’Ennese e nel Siracusano, mentre sul settore tirrenico il calo termico sarà più evidente.

Dal punto di vista del cielo non sono attesi particolari cambiamenti: continueranno a prevalere condizioni di stabilità, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

Venerdì calo termico più diffuso

Una diminuzione delle temperature più generalizzata è prevista per venerdì 24 luglio, quando la fase di caldo estremo dovrebbe attenuarsi ulteriormente in buona parte della Sicilia.

Anche in questo caso, tuttavia, bisognerà fare i conti con tassi di umidità più elevati e quindi con condizioni ancora afose.

La tregua, inoltre, potrebbe essere breve: le attuali tendenze indicano per domenica 26 luglio una nuova fase prefrontale calda, con un temporaneo rialzo delle temperature. Successivamente, tra lunedì e martedì, è attesa una nuova diminuzione dei valori termici, anche se la tendenza dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti.

Insomma, il caldo estremo comincia ad arretrare, ma oggi in Sicilia non sarà ancora una giornata fresca: meno gradi, più umidità e un’afa che potrebbe rendere il caldo ancora particolarmente pesante da sopportare.