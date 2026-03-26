Sicilia, tempesta "Deborah" in arrivo: piogge e vento forte secondo l’Aeronautica Militare

Nevicate abbondanti sopra i 400 metri su Marche e Abruzzo, in estensione a Molise e Puglia garganica fino al 27 marzo

Precipitazioni intense e persistenti, anche temporalesche, su Romagna, Marche e Abruzzo, in estensione a Molise, Puglia garganica e settori tirrenici di Calabria e Sicilia