Sicilia, torna il caldo africano: dal weekend temperature in forte aumento, possibili picchi fino a 43°C
Dal weekend torna il caldo africano: picchi fino a 43°C, soprattutto nelle aree interne e nella Piana di Catania.
SICILIA – L’estate non sembra intenzionata a lasciare spazio a temperature più miti sull’Isola. Dopo una fase caratterizzata da caldo e qualche episodio di instabilità, dal prossimo weekend una nuova fiammata africana potrebbe investire la Sicilia, determinando un sensibile aumento delle temperature e valori nuovamente superiori ai 40 gradi.
È quanto emerge dall’ultima tendenza pubblicata oggi, 18 agosto, dal Centro Meteorologico Siciliano, che evidenzia uno scenario nettamente differente rispetto alle regioni settentrionali italiane, dove inizieranno invece a manifestarsi segnali di cedimento della stagione estiva.
Nuova risalita di aria calda dal Nord Africa
La Sicilia dovrebbe essere raggiunta da masse d’aria particolarmente calde provenienti dal Nord Africa. Il rafforzamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo potrebbe favorire un nuovo e deciso aumento delle temperature proprio in prossimità del fine settimana.
Nelle pianure e nelle vallate interne dell’Isola le massime potrebbero raggiungere diffusamente i 36-39 gradi, mentre nelle aree maggiormente esposte alla calura non è escluso il superamento dei 40 gradi.
Possibili picchi di 41-43 gradi
Tra le zone da monitorare ci sono soprattutto la Sicilia centrale e le aree interne dell’Isola, dove le condizioni locali potrebbero ulteriormente accentuare il caldo.
Particolare attenzione anche alla Piana di Catania, tradizionalmente una delle zone più calde della Sicilia: nelle condizioni più favorevoli potrebbero verificarsi picchi locali nell’ordine dei 41-43 gradi.
Temperature molto elevate potrebbero interessare anche le zone interne delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento. Lungo le coste i valori potrebbero risultare inferiori, ma la maggiore umidità potrebbe rendere il caldo più afoso.
Sicilia ancora nel pieno dell’estate
Nonostante agosto sia ormai entrato nella sua seconda metà, dunque, per la Sicilia non si intravede ancora un vero e proprio cambio di stagione. Anzi, il prossimo weekend potrebbe riportare condizioni tipicamente africane sull’Isola.
Si tratta comunque di una tendenza meteorologica che dovrà essere confermata e affinata nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda l’intensità e la durata della nuova fase calda.
Al momento il segnale principale resta quello di una nuova impennata delle temperature: il caldo africano potrebbe tornare protagonista in Sicilia con valori nuovamente oltre la soglia dei 40 gradi.