Sicilia, torna il caldo estivo: giovedì fino a 28 gradi

Meteo | Temperature anomale per novembre, con valori ben oltre le medie stagionali. Previsti anche venti sostenuti.

La Sicilia si prepara a vivere una giornata dal sapore quasi estivo, nonostante sia ormai novembre inoltrato. Giovedì 19 novembre è atteso il picco del richiamo caldo, con temperature che in alcune zone dell'Isola potranno raggiungere i 28 gradi.

Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Siciliano, le aree maggiormente interessate saranno quelle della fascia tirrenica e delle province di Catania e Siracusa, dove i termometri potrebbero registrare valori decisamente insoliti per questo periodo dell'anno.

Il caldo sarà accompagnato da venti generalmente sostenuti. In alcune zone, soprattutto lungo i versanti tirrenico e ionico, le correnti in discesa dai rilievi potranno provocare un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione dell'umidità.

Massime comprese tra 25 e 27 gradi saranno possibili anche in altre località siciliane, mentre nel resto dell'Isola si prevedono valori generalmente tra 22 e 24 gradi.

Si tratta di una situazione meteorologica anomala per la seconda metà di novembre, con temperature nettamente superiori alle medie stagionali. Una giornata che, soprattutto nel Catanese, potrebbe ricordare più l'estate che l'autunno.