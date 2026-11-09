Sicilia, torna il caldo nei prossimi giorni: temperature fino a 27 gradi

L'anticiclone subtropicale porta un clima quasi primaverile nell'Isola, con temperature in forte aumento già da martedì 10 novembre. Possibili raffiche fino a 80 km/h.

SICILIA – Torna il caldo fuori stagione in Sicilia. Per la giornata di domani, martedì 10 novembre, è previsto un deciso aumento delle temperature grazie all'arrivo di un anticiclone subtropicale che porterà aria particolarmente mite sull'Isola. In alcune zone si potranno raggiungere 26-27 gradi, valori decisamente elevati per il periodo.

La giornata sarà caratterizzata da cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con presenza di nubi alte e stratificate. Dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, soprattutto nelle zone interne, ma senza precipitazioni significative. Situazione sostanzialmente invariata anche in serata.

Il rialzo delle temperature sarà particolarmente evidente lungo la fascia settentrionale della Sicilia, dove si potranno registrare aumenti fino a 6 gradi rispetto alla giornata precedente. Tra il Palermitano e il Messinese tirrenico le massime potranno raggiungere i 24-26 gradi, con punte locali vicine ai 27.

Clima quasi primaverile anche nella Sicilia centro-orientale e lungo la costa siracusana, dove si potranno superare i 24-25 gradi. Nelle altre zone costiere e pianeggianti sono attesi valori tra 20 e 24 gradi, mentre nelle aree interne e montuose le temperature saranno generalmente comprese tra 14 e 20 gradi.

Attenzione, però, al vento. Sono previsti venti meridionali moderati o forti sui settori occidentali e nello Stretto di Sicilia. Lungo le coste tirreniche potrebbero verificarsi raffiche fino a 70-80 chilometri orari, con locali condizioni di burrasca. I mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi.

L'avanzata dell'anticiclone subtropicale favorirà temperature particolarmente miti anche nei giorni successivi, regalando alla Sicilia un assaggio di primavera in pieno novembre. Non mancheranno, tuttavia, nuvole e vento, soprattutto lungo i versanti tirrenici.