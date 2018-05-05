Sicilia ultima in Europa per numero di donne occupate, lavorano solo il 29,2%

Le ultime 4 regioni in Europa per tasso di occupazione femminile sono in Italia con la Sicilia che si conferma fanalino di coda.

Tra il 2016 e il 2017 - secondo quanto si legge nelle tabelle Eurostat sull'occupazione nelle singole regioni europee - l'occupazione è aumentata ma la Sicilia mantiene il primato negativo con solo il 29,2% delle donne tra i 15 e i 64 anni che risulta occupata a fronte del 62,4% medio Ue e del 48,9% medio in Italia. Seguono la Campania (29,4%), la Calabria (30,2%) e la Puglia (32%) mentre solo quinta è la Mayotte (32,5%), regione d'oltremare francese.

(ANSA)