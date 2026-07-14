Sicilia, arriva la fornace: da domani cinque giorni di caldo estremo, nel weekend punte fino a 45 gradi

Temperature in forte aumento da mercoledì: nelle aree interne attesi 40-43 gradi, con possibili picchi ancora più elevati nel weekend.

Entra nel vivo l’ondata di calore che si candida a diventare la più intensa dell’estate 2026. L’anticiclone subtropicale, rimasto finora confinato più a ovest e responsabile delle temperature elevate registrate tra Spagna e Francia, sta lentamente traslando verso il Mediterraneo centrale.

A favorire questo spostamento è una vasta area depressionaria presente a ovest della Penisola Iberica, che richiama verso la Sicilia masse d’aria particolarmente calde di origine sahariana.

La forte compressione dell’aria in quota, unita all’intenso soleggiamento tipico del mese di luglio, determinerà un generale e sensibile aumento delle temperature, soprattutto nelle zone interne dell’Isola, dove la colonnina di mercurio potrà superare diffusamente la soglia dei 40 gradi.

Mercoledì caldo in ulteriore intensificazione

La giornata di mercoledì 15 luglio sarà caratterizzata da un deciso incremento delle temperature su gran parte della Sicilia.

Lungo le coste, la presenza del mare continuerà a garantire una relativa mitigazione, con valori massimi generalmente compresi tra 30 e 36 gradi.

Una possibile eccezione potrebbe riguardare le coste dell’Agrigentino, dove l’arrivo di venti molto caldi potrebbe spingere localmente le temperature fino a 40 gradi. Su questa previsione permane, tuttavia, una certa incertezza a causa della discordanza tra i diversi modelli meteorologici.

Ben diversa la situazione nelle aree interne. Tra l’entroterra agrigentino, nisseno, catanese e siracusano si potranno raggiungere diffusamente temperature comprese tra 40 e 42 gradi, con punte locali fino a 43 gradi nell’Ennese.

Giovedì si replica

Anche giovedì 16 luglio il quadro meteorologico dovrebbe rimanere pressoché invariato.

Sulle coste le temperature massime saranno generalmente comprese tra 31 e 37 gradi, mentre nelle aree interne si confermeranno valori tra 41 e 43 gradi.

Il caldo continuerà a farsi sentire anche durante le ore serali e notturne. Nei centri urbani, a causa dell’accumulo di calore durante il giorno, le temperature potrebbero faticare a diminuire, mantenendosi in alcuni casi vicine ai 30 gradi.

Nel weekend possibile il picco

Tra venerdì 17 e domenica 19 luglio, l’ulteriore spostamento verso est dell’asse anticiclonico potrebbe favorire il raggiungimento del picco di questa intensa ondata di calore.

Nelle zone interne maggiormente esposte non si escludono valori estremi, con temperature che localmente potrebbero raggiungere o superare la soglia dei 45 gradi.

Si tratta ancora di una tendenza che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti meteorologici, ma il quadro generale lascia prevedere condizioni particolarmente difficili.

I prossimi cinque giorni saranno molto pesanti dal punto di vista climatico, con condizioni di disagio elevatissimo previste da mercoledì a domenica.

Il consiglio è di evitare l’esposizione prolungata al sole, soprattutto durante le ore centrali della giornata, limitare le attività fisiche all’aperto, bere frequentemente e prestare particolare attenzione agli anziani, ai bambini e alle persone più fragili.