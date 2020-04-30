SICILIA: WEEKEND DEL 1 MAGGIO CON TEMPERATURE "ESTIVE"

Sul Mediterraneo centro-occidentale, avremo un graduale aumento della pressione atmosferica a causa dell’avanzata, da ovest, dell’anticiclone delle Azzorre, ma che via via si avvarrà di un maggior con...

Sul Mediterraneo centro-occidentale, avremo un graduale aumento della pressione atmosferica a causa dell’avanzata, da ovest, dell’anticiclone delle Azzorre, ma che via via si avvarrà di un maggior contributo africano, andando a costituire un vero e proprio promontorio anticiclonico, con asse lungo il Mediterraneo occidentale e la penisola Iberica interessando inizialmente in maniera marginale anche l’Italia.

La Sicilia, come riporta il sito centrometeosicilia.it sarà interessata da un flusso di correnti relativamente più fresche, in discesa dalle regioni settentrionali europee, con target l’Europa orientale, mantenendo temperature tutto sommato in linea con le medie stagionali.

Tempo previsto per venerdì 1 maggio

Giornata che fin dal mattino si presenterà con condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo locali addensamenti, nel corso del giorno, lungo il settore tirrenico ed occidentale siculo.

In serata si avranno ampie schiarite ovunque.

Venti moderati dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il Canale di Sicilia, che si presenterà mosso, da poco mossi a localmente mossi i rimanenti mari.

Temperature stazionarie, o in lieve aumento lungo le aree ioniche.

Tempo previsto per sabato 2 maggio

Condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, per buona parte della giornata, con locali addensamenti nuvolosi lungo il settore occidentale della Sicilia.

In serata tendenza a locali annuvolamenti lungo il settore tirrenico.

Venti moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi lungo il settore meridionale dell’isola ed il Canale di Sicilia, che risulterà mosso, poco mossi i rimanenti mari.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per domenica 3 maggio

Al mattino avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità lungo il settore tirrenico centro orientale, con possibili precipitazioni a carattere di isolate e di debole intensità.

Nuvolosità che insisterà, anche nel corso della serata, specie lungo il settore tirrenico con precipitazioni di debole intensità, sul settore tirrenico centro orientale.

Venti moderati dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature stazionarie.