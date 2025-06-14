Sicilia, weekend di caldo estremo: attese punte di 40°C e rischio incendi

Durante il fine settimana, l’intero bacino del mar Mediterraneo sarà interessato da una marcata ondata di calore, causata dalla rimonta dell’anticiclone africano. Questo potente sistema di alta pressi...

Durante il fine settimana, l’intero bacino del mar Mediterraneo sarà interessato da una marcata ondata di calore, causata dalla rimonta dell’anticiclone africano. Questo potente sistema di alta pressione richiamerà masse d’aria molto calde e umide, contribuendo a un notevole aumento delle temperature, ben oltre le medie stagionali.

In Sicilia si prevedono punte massime vicine ai 40°C, specialmente nelle aree interne e meridionali dell’isola. Un contesto di caldo estremo che impone attenzione, soprattutto per le categorie più vulnerabili come anziani e bambini.

Nonostante il dominio dell’alta pressione, l’unica possibile insidia sarà rappresentata dallo sviluppo di nubi a ridosso delle zone collinari e montuose, dove non si escludono brevi e localizzati temporali o piovaschi sparsi, generalmente di scarsa intensità.

L’emergenza più preoccupante resta però il rischio incendi, in forte aumento su tutto il territorio siciliano a causa della vegetazione secca e dei venti, che soffieranno da deboli a moderati. Attenzione anche ai mari, che si presenteranno quasi calmi o poco mossi sotto costa, ma più mossi al largo.

Consigli utili alla popolazione:

Evitate l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11:00 e le 16:00);

Bevete molta acqua e indossate abiti leggeri;

Prestate particolare attenzione agli incendi: non accendete fuochi e segnalate tempestivamente eventuali focolai.

Una situazione da monitorare con attenzione: l’estate entra nel vivo, e lo fa con toni decisamente infuocati.