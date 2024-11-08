SICILIA: WEEKEND INSTABILE IN ARRIVO CON PIOGGE SPARSE E TEMPORALI LOCALI INTENSI

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzata da tempo variabile con schiarite alternate a rovesci anche a carattere di temporale.Finisce, dopo più di due settimane, il dominio dell’alta pressione su...

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzata da tempo variabile con schiarite alternate a rovesci anche a carattere di temporale.

Finisce, dopo più di due settimane, il dominio dell’alta pressione sulla nostra isola e in generale sul Mediterraneo.

Nei prossimi giorni infatti l’alta pressione cederà nella sua radice, lasciando spazio all’inserimento di una goccia fredda di origine atlantica e spostando i suoi massimi sull’oceano Atlantico.

Ciò permetterà lo sviluppo di instabilità grazie anche al contributo dei mari ancora relativamente caldi, con la formazione di rovesci anche temporaleschi nei mari attorno alla Sicilia, che ma che da venerdì sera interesseranno in modo sparso anche la terraferma.

Dal punto di vista termico valori in caso soprattutto nei valori massimi, in generale vicine alle medie del periodo.

Sabato 9 novembre

Condizioni: la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa e spiccata variabilità con fenomeni sparsi più probabili sul settore centro-occidentale.

Le temperature saranno stazionarie.

Venti deboli dei quadranti orientali di scirocco lungo il canale di Sicilia.

Mari poco mossi o localmente mossi.

Domenica 10 novembre

Condizioni: sarà una giornata caratterizzata da diffusa nuvolosità associata a fenomeni a carattere sparso che potranno risultare particolarmente intensi su tutto il messinese ionico e peloritani. Non si esclude su queste aree la formazione di temporali autorigeneranti.

Le temperature saranno stazionarie e in linea con le medie stagionali.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mari poco mossi.