SICILIA ZONA ARANCIONE, COSA SI PUÒ FARE E COSA NO SECONDO IL DPCM

Entrerà in vigore domani venerdì 6 novembre il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte che suddivide l'Italia in tre aree di rischio: gialla, arancione, rossa. Vediamo cosa cambia e quali attività saranno concesse nelle zona arancione, in cui rientra la Sicilia

1 - Quanto durano le misure?

Quindici giorni.

2 - Posso entrare o uscire dalla Regione, o dal comune?

No, ci si può muovere soltanto per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola. Ed è vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, tranne «comprovate esigenze».

3 - Devo avere l’autocertificazione?

Sì, il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento.

4 -Se per andare in una Regione in fascia gialla devo attraversare una Regione in fascia arancione, posso farlo?

Si, il transito sui territori «è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni».

5 - Posso accompagnare un figlio a scuola?

Sì, sono «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza», se è consentita.

6 - Posso fare attività motoria e sportiva?

Sì purché all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.

7 - Se sto in zona arancione quando entra in vigore l’ordinanza, posso uscire?

Sì, il rientro a casa è sempre consentito.

8 - Bar e ristoranti sono aperti? E i negozi?

I negozi al dettaglio sono aperti, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione» come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

9 - Posso ordinare cibo a domicilio?

Sì. E fino alle 22 è possibile anche comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto.