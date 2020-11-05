SICILIA ZONA ARANCIONE, COSA SI PUÒ FARE E COSA NO SECONDO IL DPCM
Entrerà in vigore domani venerdì 6 novembre il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte che suddivide l'Italia in tre aree di rischio: gialla, arancione, rossa. Vediamo cosa cambia e quali attività saranno concesse nelle zona arancione, in cui rientra la Sicilia
1 - Quanto durano le misure?
Quindici giorni.
2 - Posso entrare o uscire dalla Regione, o dal comune?
No, ci si può muovere soltanto per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola. Ed è vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, tranne «comprovate esigenze».
3 - Devo avere l’autocertificazione?
Sì, il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento.
4 -Se per andare in una Regione in fascia gialla devo attraversare una Regione in fascia arancione, posso farlo?
Si, il transito sui territori «è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni».
5 - Posso accompagnare un figlio a scuola?
Sì, sono «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza», se è consentita.
6 - Posso fare attività motoria e sportiva?
Sì purché all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.
7 - Se sto in zona arancione quando entra in vigore l’ordinanza, posso uscire?
Sì, il rientro a casa è sempre consentito.
8 - Bar e ristoranti sono aperti? E i negozi?
I negozi al dettaglio sono aperti, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione» come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
9 - Posso ordinare cibo a domicilio?
Sì. E fino alle 22 è possibile anche comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto.