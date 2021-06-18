SICILIA ZONA BIANCA IL 21 GIUGNO, ADDIO AL COPRIFUOCO. LE NUOVE REGOLE

Arriva l'ufficialitàDa lunedì 21 giugno anche la Sicilia passerà in “zona bianca”. Lo comunica il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza,...

Da lunedì 21 giugno anche la Sicilia passerà in “zona bianca”. Lo comunica il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che nel pomeriggio firmerà il relativo decreto.

“Il raggiungimento della zona bianca – commenta il governatore – non deve farci dimenticare che, ancora, in Sicilia sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro “zone rosse”. Che sia, quindi, un’estate nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto“.

Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che prevede da lunedì tutta Italia in zona bianca tranne la Valle d’Aosta, che resta gialla.

REGOLE ZONA BIANCA

Se nella zona gialla c'è ancora il coprifuoco dalle 24 alle 5, per chi si trova in fascia bianca il coprifuoco viene abolito immediatamente. Ciò vuol dire che non è più necessario rientrare a casa entro una certa ora: ci si può insomma spostare senza limiti di orario. In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari.

Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi. Resta invece il divieto di assembramento e l'obbligo di mascherina, sia all'aperto sia al chiuso.

Ecco le nuove regole:

Stop al coprifuoco

Open ristoranti, bar all’aperto e distanziamento, mentre all’interno dei locali resta il limite delle sei persone a tavolo

Resta l’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale

Riapertura delle discoteche, ma non si potrà ballare in pista

Riapertura di piscine al coperto, centri benessere e termali, fiere, sagre convegni e congressi, parchi tematici e di divertimento, sale bingo e casinò

Gli eventi sportivi che si tengono al chiuso sono aperti al pubblico

Consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni alle comunioni.

MASCHERINA ALL'APERTO, QUANDO LO STOP?

Dopo il via libera al green pass, con la firma del nuovo Dpcm da parte del premier Mario Draghi, il prossimo step verso un graduale ritorno alla normalità potrebbe essere la rimozione dell'obbligo della mascherina all'aperto. Il dibattito su questo punto si è acceso proprio in queste ore. "Tempo fa ho detto che avremmo potuto mettere nel taschino la mascherina all’aperto quando saremmo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo. Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo", ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

''Togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che "è da mesi che aspettiamo questo momento e adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria bisogna accelerare".

"Di possono riaprire tutte le attività che sono ancora chiuse e togliere l'obbligo delle mascherine, almeno all'aperto", ha detto Matteo Salvini al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Il leader della Lega aveva annunciato che avrebbe chiesto al presidente del Consiglio di togliere le mascherine all'aperto. "Vedere bimbi e nonni imbavagliati senza motivazione scientifica, mi sembra un supplizio inutile. Liberiamo almeno gli italiani da questo simbolo che era utile in fase di emergenza, adesso non lo è più", ha concluso Salvini, auspicando novità in questo senso già nelle prossime ore.