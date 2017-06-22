SICILIANO UCCISO NEL POMERIGGIO IN BRIANZA

Un cinquantacinquenne residente in Brianza è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questo pomeriggio a Besana Brianza (Monza). Il suo cadavere è stato ritrovato da alcuni passanti in un cortile. La vi...

Un cinquantacinquenne residente in Brianza è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questo pomeriggio a Besana Brianza (Monza). Il suo cadavere è stato ritrovato da alcuni passanti in un cortile. La vittima, Giuseppe Piazza, originario della Sicilia e pregiudicato, potrebbe essere stato aggredito al culmine di una lite. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Seregno

(ANSA)