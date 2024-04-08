SICILY DANCE CUP. ROSA E ALBERTO DELL'ASSOCIAZIONE 20 NOVEMBRE 1989, ILLUMINANO IL PALCO CON PASSIONE E INCLUSIONE.

Ieri, nel suggestivo scenario del centro fieristico Bicocca, ha avuto luogo la tanto attesa competizione "SICILY DANCE CUP". Un evento che ha visto protagonisti talentuosi ballerini provenienti da ogn...

Ieri, nel suggestivo scenario del centro fieristico Bicocca, ha avuto luogo la tanto attesa competizione "SICILY DANCE CUP". Un evento che ha visto protagonisti talentuosi ballerini provenienti da ogni angolo della Sicilia, pronti a mettere in mostra le proprie abilità e la passione per la danza.

Tra i partecipanti, si sono distinti gli straordinari ragazzi del progetto dell' associazione Onlus "IO BALLO Danzare Senza Confini" Rosa Pappalardo ed Alberto Di Perna, i quali hanno illuminato il palco con la loro esibizione, rappresentando con fierezza l'Associazione 20 Novembre 1989.

Ad accompagnare e guidare con maestria e dedizione i giovani talenti, c'era il rinomato maestro Michael Puglisi, della prestigiosa scuola di ballo "The Panther's Dance".

La giornata è stata pervasa da un'atmosfera di gioia e meraviglia, mentre i nostri campioni dimostravano con eleganza e grinta che la musica è vita. La danza, intesa come forma di espressione in movimento, ha permesso loro di comunicare emozioni profonde, trasmettendo non solo abilità tecniche ma anche sentimenti sinceri.

Il progetto "IO BALLO Danzare Senza Confini" si propone di abbattere ogni tipo di barriera, inclusa quella culturale, e ieri ha ottenuto un successo straordinario.

L'impegno, la determinazione e il talento dei nostri ragazzi hanno dimostrato che le opportunità sono accessibili a tutti e che le diversità sono un valore da celebrare.

L'intera associazione è orgogliosa per Rosa, Alberto, e per tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria dimostrazione di passione e talento.

Siamo fermamente convinti che il loro successo continuerà a ispirare e ad aprire nuove porte per un futuro di inclusione e possibilità senza limiti.