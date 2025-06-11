Sicurezza a Paternò, vertice in Prefettura: “Più controlli e presenza sul territorio”

Si è svolta questa mattina a Catania, presso la sede della Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per discutere della situazione nel Comune d...

Si è svolta questa mattina a Catania, presso la sede della Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per discutere della situazione nel Comune di Paternò, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Catania Pietro Signoriello, hanno preso parte il Questore, i vertici provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco di Paternò Nino Naso e il Comandante della Polizia Municipale.

Durante la riunione si è fatto il punto sulla sicurezza in città. Le forze dell’ordine e le istituzioni hanno confermato l’impegno a rafforzare ulteriormente il controllo del territorio, con azioni concrete per garantire ordine e legalità. Il Prefetto ha inoltre annunciato che tra un mese si terrà un nuovo incontro per verificare i risultati e continuare il lavoro intrapreso.

Il Sindaco Nino Naso ha espresso grande soddisfazione:

“Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per la disponibilità e l’attenzione che ha mostrato nei confronti della nostra comunità. Ha accolto subito la richiesta di convocazione del Comitato, arrivata dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, dopo gli episodi incresciosi dello scorso maggio.

Paternò è una città che chiede più sicurezza e che merita rispetto. Da parte nostra, continueremo a lavorare con determinazione, in sinergia con tutte le istituzioni e con il mondo civile, per difendere la legalità e la serenità dei nostri cittadini.”

La riunione rappresenta un passo importante nel percorso di ascolto e risposta alle esigenze della città, con il chiaro obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato e garantire maggiore tutela alla comunità paternese.