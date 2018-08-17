SICUREZZA SUL LAVORO E LAVORO SOMMERSO: ANCORA UN CANTIERE SEQUESTRATO, CINQUE GLI IMPRENDITORI DENUNCIATI

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, avvalendosi del supporto degli Ispettori – UPG dell’U.O. di controllo e vigilanza del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, avvalendosi del supporto degli Ispettori – UPG dell’U.O. di controllo e vigilanza del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’A.S.P. di Catania, per l’intera giornata di ieri hanno ispezionato diversi cantieri edili attivi sul territorio di competenza, conseguendo i seguenti risultati:

Denunciato l’amministratore unico di una impresa di costruzioni con sede legale a Catania, per:

inidoneità dei parapetti e tavole fermapiedi lungo le aperture nei muri e nei ballatoi prospicienti il vuoto;

mancanza di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;

mancanza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori in conformità alle disposizioni vigenti;

mancanza di idonei spogliatoi dotati di armadietti in numero congruo ai lavoratori impiegati in cantiere;

mancanza di adeguati mezzi estinguenti;

mancanza di idonei servizi igienici assistenziali;

omessi provvedimenti in materia di primo soccorso;

mancanza del pacchetto di medicazione.

Denunciata l’amministratrice unica di una impresa di costruzioni edili con sede legale a Catania, per:

Denunciati i titolari di tre ditte individuali: per la mancanza di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

L’attività consentiva complessivamente di:

Ispezionare 5 ditte; identificare 10 lavoratori di cui 3 impiegati in nero; adottare il sequestro preventivo di un cantiere edile; elevare ammende e sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro.