Sigilli a beni per 5 mln di Cosa nostra a Catania

(ANSA) - CATANIA, 21 GEN - Beni per un valore complessivo di cinque milioni di euro ritenuti riconducibili a esponenti di Cosa nostra sono stati sequestrati e confiscati dalla divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Catania. I provvedimenti sono stati emessi dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su proposta del Questore del capoluogo etneo, Marcello Cardona. Sigilli sono stati posti a beni mobili, conti correnti e anche a denaro contante. Interessati anche noti e storici esercizi pubblici di Catania tra questi lo storico bar catanese ETNA BAR