SIGNOR FANS DEBUTTA SU CANALE 5 CON PAOLO BONOLIS

Si chiama Vito Gancitano, ha 50 anni, ma tutti lo conoscono come “Signor Fans”. Da circa 3 anni il mazarese spopola sul web, divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico. Un vero esperto nella cucina del pesce, Signor Fans fa il commerciante di pesce al banco e lavora al mercato ittico al dettaglio a Mazara del Vallo.

Il suo crescente successo sul web è stato tale da essere notato dagli autori di “Avanti un altro” condotto da Polo Bonolis che hanno deciso di invitare Gancitano in TV, nella nuova edizione appena iniziata della trasmissione su Canale 5 alle 18,45. A confermare la notizia lo stesso Gancitano che sui social scrive: “Potrò esserci anch’io, non perdetevi l’appuntamento con Avanti un altro”.

Nella sua pagina Facebook di oltre 200 mila fan, intrattiene il pubblico con ricette e aneddoti raccontati con una particolare enfasi.