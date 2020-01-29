SIGONELLA: ARRIVA IN VOLO LA MADONNA DI LORETO
La statua della Madonna di Loreto, Patrona degli aviatori, è arrivata nella base militare di Sigonella portata da Lampedusa su un aereo pattugliatore marittimo P-72A dell'aeronautica militare italiana. La Sacra Effige è stata realizzata per il Giubileo Lauretano nel centenario della proclamazione della Beata Vergine Lauretana.
E' rappresentata da una statua preziosamente vestita contenuta in una teca di rovere. Raggiungerà durante un percorso itinerante tutti gli Enti e Reparti della Forza Armata dislocati sul territorio nazionale. Iniziato lo scorso gennaio dalla circoscrizione dell'aviazione militare di Trapani, il percorso itinerante si concluderà nel dicembre 2020 in quella di Pratica di Mare.
Fino al 14 febbraio la statua sarà a Sigonella. Il 30 gennaio incontrerà Sant'Agata in Cattedrale a Catania durante la Santa Messa per tutti i militari, nell'ambito dei festeggiamenti per la Patrona della città. Inoltre sarà accolta dai vescovi di diverse Diocesi.
(ANSA).