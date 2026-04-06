Sigonella, drone USA decolla e vola nel Golfo: possibile supporto a operazioni di ricerca e soccorso (SAR)
Sigonella, drone USA decolla e vola nel Golfo: possibile supporto a operazioni di ricerca e soccorso (SAR)
orna sotto i riflettori la base di NAS Sigonella, da cui nelle ultime ore è partita una missione aerea che sta attirando l’attenzione degli osservatori internazionali.
Secondo i sistemi di tracciamento, un drone della Marina statunitense, un sofisticato Northrop Grumman MQ-4C Triton (matricola 169804 – callsign VVPE804), è decollato proprio dallo scalo siciliano per un’operazione ad alta quota con caratteristiche ritenute insolite.
Rotta verso il Golfo Persico
Dopo il decollo da Sigonella, il velivolo ha attraversato il Mediterraneo orientale dirigendosi verso il Medio Oriente, fino a raggiungere il Golfo Persico, dove si è concentrata la fase più delicata della missione.
L’anomalia: area operativa e modalità di volo
Ciò che emerge dall’analisi della traiettoria è un comportamento non in linea con le operazioni abituali:
pattugliamento nella parte settentrionale del Golfo Persico
permanenza in zona per circa tre ore
utilizzo del transponder spento, elemento considerato atipico
Un dettaglio che non passa inosservato agli analisti, soprattutto perché i Triton operano solitamente con sistemi attivi e in aree leggermente più a sud.
Secondo giorno consecutivo
Non si tratta di un episodio isolato.
Per il secondo giorno consecutivo è stato registrato lo stesso schema di volo, con caratteristiche molto simili, aumentando così l’attenzione attorno alla missione.
L’ipotesi: supporto a operazioni SAR
Tra le ipotesi più concrete emerse nelle ultime ore, c’è quella di un possibile supporto a operazioni di ricerca e soccorso (SAR) nella zona.
La coincidenza temporale e geografica con recenti eventi nell’area renderebbe questa lettura plausibile, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.
Rientro verso Sigonella
Dopo aver completato circa tre ore di attività operativa, il drone ha lasciato l’area del Golfo Persico ed è attualmente in rientro verso la base di Sigonella.