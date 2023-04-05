SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA

Sono stazionarie le condizioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) dire...

Sono stazionarie le condizioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all'ex premier sono i familiari: tutti i figli, il fratello Paolo e Marta Fascina.

“È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono" dice Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale.

Messaggi per il Cavaliere arrivano da tutto il mondo politico. "A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula" dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio" è il messaggio postato su Twitter dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Forza Silvio, l'Italia ti aspetta" il messaggio di auguri che Matteo Salvini rivolge al leader di Forza Italia, postando sui social una foto che li ritrae insieme sorridenti.

“Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi che è di nuovo al San Raffaele” dice Matteo Renzi.