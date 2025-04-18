SINDACATO AL COMUNE DI PATERNO', CONCLUSE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU. CARMELA PARISI (CISL FP) LA PIU' VOTATA IN ASSOLUTO
A cura di Redazione
18 aprile 2025 14:16
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del Comune.
Delle 103 schede valide, alle liste, come già rappresentate, sono stati attribuiti i voti nel seguente ordine:
- LISTA N. 1 - CISL FP: voti complessivi n. 47
- LISTA N. 2 - FP CGIL: voti complessivi n. 30
- LISTA N. 3 - CSA: voti complessivi n. 5
- LISTA N. 4 - UIL FPL: voti complessivi n. 21
Questi, invece, gli eletti con le preferenze individuali riportate e, tra parentesi, la lista di appartenenza:
Vengono pertanto eletti i seguenti rappresentanti sindacali:
- Sig.ra PARISI CARMELA (CISL FP).............................. voti 22
- Sig.ra DI DIO ANNA MARIA (UIL FPL)...................... voti 20
- Sig. CATENA SALVATORE (FP CGIL)......................... voti 10
- Sig. PAPPALARDO VINCENZO (CISL FP)................... voti 08
- Sig.ra DI STEFANO SILVIA (FP CGIL).......................... voti 08
- Sig. FARO SALVATORE (CISL FP)................................. voti 07
- Sig. CARRABOTTA ANTONINO (UIL FPL)................ voti 01