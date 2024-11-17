SINNER RISCRIVE ANCORA LA STORIA: È IL PRIMO ITALIANO A VINCERE LE ATP FINALS
Jannik Sinner ha vinto le Nitto Atp Finals 2024.In finale, a Torino, l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.Sinner, attuale numero 1 al mondo,...
Sinner, attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei 'Maestri'.
Grazie anche alla vittoria di oggi, domenica 17 novembre, è sicuro di rimanere primo nella classifica Atp anche dopo l’Australian Open, il primo Slam della nuova stagione al via il 12 gennaio e che si concluderà il 26.
L’altoatesino aveva dominato nella semifinale contro il norvegese Casper Ruud con il risultato di 6-1 6-2. Oltre ai trionfi sportivi, Sinner ha ottenuto guadagni record, arrotondati anche dalla vittoria del Six King Slam, andato in scena a Riad.