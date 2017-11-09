SIRACUSA: 15ENNE VOLEVA COSTRINGERE LA MADRE A PROSTITUIRSI PER GIOCARE ALLE SLOT MACHINE

Voleva far prostituire la madre per avere i soldi da giocare nelle slot machine.Per questo un quindicenne di Siracusa, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentativo di estorsione, è stato fermato...

Voleva far prostituire la madre per avere i soldi da giocare nelle slot machine.

Per questo un quindicenne di Siracusa, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentativo di estorsione, è stato fermato dai carabinieri che

hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di collocamento in comunità emesso dalla Procura dei minori di Catania.

Il

ragazzo avrebbe picchiato varie volte la madre, anche con una pietra e un ombrello, impedendole di uscire di casa. Il quindicenne ha spesso preso a botte anche il fratellino di 10 anni che voleva difendere la donna.

La vittima l'ultima volta è scappata da casa rifugiandosi da amici, ma il 15enne l'ha rintracciata e ha continuato a picchiarla e a minacciarla.

(Ansa)