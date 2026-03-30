Siracusa, auto precipita nel porto di Ortigia con madre e bimba di 5 anni: salvate da due passanti

Siracusa – Momenti di paura questa mattina nel porto piccolo di Ortigia, dove un’auto è precipitata in acqua con a bordo una turista di origine inglese e la figlia di 5 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, una Ford Puma a noleggio, durante una manovra, finendo improvvisamente in mare.

Le urla hanno attirato l’attenzione di due passanti che, senza esitare, si sono gettati in acqua riuscendo a mettere in salvo entrambe. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Siracusa per effettuare i rilievi del caso. Madre e figlia, fortunatamente, stanno bene.

Successivamente i vigili del fuoco, in coordinamento con la Guardia costiera di Siracusa, hanno provveduto al recupero del mezzo finito in acqua.

Durante le operazioni sono stati recuperati anche gli effetti personali della donna, tra cui documenti e cellulare, rimasti all’interno dell’abitacolo.