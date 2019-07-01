95047

SIRACUSA, AUTO SI SCHIANTA CONTRO LA BARRIERA DEL CASELLO A CASSIBILE

01 luglio 2019 16:26
Incidente stradale al casello autostradale di Cassibile.

Sembrerebbe un incidente autonomo.

I vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso del conducente, rimasto incastrato all’interno dell’autovettura, perché lo sportello danneggiato non si apriva.

Lo stesso, in stato di coscienza, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e condotto in ospedale.

Il fatto è accaduto nello stesso punto in cui ci sono stati numerosi incidenti, tra cui quello dell'ex presidente della Regione, Crocetta.

