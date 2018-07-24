SIRACUSA: BRUCIA TERRENO, MORTI 5 CANI LEGATI AD UN ALBERO

Erano legati a un albero con una catena e non hanno avuto scampo dalle fiamme che sopraggiungevano. Sono morti così, senza alcuna possibilità di fuga, 5 cani, arsi vivi a Frescura, a Siracusa, in un t...

Erano legati a un albero con una catena e non hanno avuto scampo dalle fiamme che sopraggiungevano. Sono morti così, senza alcuna possibilità di fuga, 5 cani, arsi vivi a Frescura, a Siracusa, in un terreno di proprietà di un pensionato. A renderlo noto è la Sezione Enpa accorsa sul posto con i propri volontari non appena ricevuta segnalazione dell'incendio. "Le fiamme - racconta il responsabile della Protezione Animali siracusana, Alessandro Grasso - si sono sviluppate da un campo adiacente a quello in cui si trovavano gli animali e si sono propagate in fretta, prima che arrivassero i soccorsi. Ma il bilancio di questa tragedia sarebbe potuto essere ben più pesante se il rogo non si fosse spento da solo". Infatti, oltre alle 5 vittime (due sono state trovate in un box improvvisato), sul terreno si trovavano altri 15 cani, tutti sopravvissuti e affidati alle cure del canile sanitario. Sul fatto è stata aperta un'indagine.