SIRACUSA, CANE UCCISO E APPESO AD UN RECINTO A TESTA IN GIÙ. GLI ANIMALISTI DELL'AIDAA: «PERCHÉ TANTA BRUTALITÀ?»

Nelle scorse ore un cane è stato ucciso e trovato appeso per le zampe posteriori sul recinto di un terreno a Noto, in provincia di Siracusa.

Secondo l’Associazione italiana difesa animali e ambiente, che ha reso noto l’accaduto, tra i motivi del macabro gesto ci sarebbe una vendetta o un intimidazione contro i proprietari del terreno».

L’Aidaa ha annunciato che presenterà un esposto alla procura di Siracusa per chiedere di indagare sulla vicenda. «Non sono passate nemmeno tre settimane dal ritrovamento del cane impiccato a Rosolini – aggiunge – e meno di un mese dalla tragica morte di Aron, a Palermo, ora questo ennesimo episodio di violenza estrema su un animale. +ùCi domandiamo il perché di tanta brutalità e non riusciamo veramente a darci risposta».