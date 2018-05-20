SIRACUSA: Catanese fermato con 260 grammi di cocaina in auto
Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato Giuseppe Sanfilippo (classe 1988), catanese, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina).
L’attività si inquadra nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e contrasto all’illegalità, disposti lungo le principali vie di accesso alla città, nel corso dei quali l’autovettura guidata dal Sanfilippo veniva fermata, mentre transitava in via Contrada Spalla, e sottoposta a controllo.
Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente dichiarava di aver dimenticato la patente di guida e manifestava segni di nervosismo che inducevano gli operatori di polizia ad accompagnarlo nei locali della Questura al fine di procedere ad un più accurato controllo.
L’intuizione degli Agenti si rivelava fondata in quanto venivano rinvenuti all’interno dell’autovettura 261 grammi di cocaina (per un valore commerciale pari a circa diecimila euro) e, per tali motivi, il Sanfilippo veniva arrestato e condotto a Cavadonna.