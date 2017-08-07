SIRACUSA: DUE DONNE LITIGANO PER UN UOMO: VOLANO SCHIAFFI E INSULTI

Nella serata di ieri, nel pieno della movida ortigiana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa sono dovuti intervenire, in un locale vicino alla Porta Marina per sedare un forte litigio s...

Nella serata di ieri, nel pieno della movida ortigiana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa sono dovuti intervenire, in un locale vicino alla Porta Marina per sedare un forte litigio scaturito tra due donne: motivo, la contesa per lo stesso uomo.

I militari impegnati in un servizio di controllo della zona densamente frequentata da turisti e cittadini sono stati richiamati da un forte trambusto e da delle urla. Subito intervenuti, i militari hanno dovuto frapporsi fisicamente tra le due contendenti che si stavano accapigliando, passando alle vie di fatto dopo essersi scambiate alcuni epiteti. Le due donne, entrambe di Siracusa, una di 25 anni e l’altra di 20, che stavano litigando probabilmente per motivi di gelosia, scaturiti per qualche sguardo in più, lanciato da una nei confronti del compagno dell’altra.

Tra schiaffi, insulti e qualche bicchiere rotto, i Carabinieri sono riusciti a calmare gli animi ed hanno invitato le parti a sporgere denuncia, disperdendo anche i curiosi che nel frattempo si erano avvicinati richiamati dal frastuono che la vicenda aveva creato.