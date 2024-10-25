SIRACUSA. EROICO GATTO MIAGOLA E SALVA LA FAMIGLIA DA UN INCENDIO, MA PERDE LA VITA TRA LE FIAMME

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in un'abitazione nella zona di via Piave a Solarino, nel Siracusano.La famiglia che si trovava all'interno, i coniugi e le loro figlie di 8 e 17 anni, è riuscit...

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in un'abitazione nella zona di via Piave a Solarino, nel Siracusano.

La famiglia che si trovava all'interno, i coniugi e le loro figlie di 8 e 17 anni, è riuscita a fuggire in tempo: il rogo ha causato il crollo del soffitto e creato gravi danni all'immobile.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno spento le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione la famiglia stava dormendo quando è stata svegliata dal miagolio del proprio gatto, che ha salvato i padroni, ma non se stesso perché è morto nell'incendio. Padre, madre e figlie sono stati accompagnati in ospedale a Siracusa.

La bimba di 8 anni è stata precauzionalmente trasferita a Catania. Aperta un'inchiesta per accertare l'origine dell'incendio.