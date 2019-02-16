SIRACUSA, FANTINO VOLA DAL CAVALLO: È GRAVE IN OSPEDALE

A Siracusa si sono vissuti attimi di terrore, questo pomeriggio, a causa di un bruttissimo incidente occorso a Marcellino Belli che, sostituendo Giuseppe Cannarella in sella Willy Wildwind, è stato v...

A Siracusa si sono vissuti attimi di terrore, questo pomeriggio, a causa di un bruttissimo incidente occorso a Marcellino Belli che, sostituendo Giuseppe Cannarella in sella Willy Wildwind, è stato vittima di una bruttissima, terribile caduta che ha fatto temere per il peggio ed indotto gli stewards di gara prima a sospendere e poi ad annullare il convegno.

Poco prima dell’imbocco in curva il cavallo ha perso il controllo, finendo sopra il malcapitato, Marcello in sella ha provato a rallentare ma non ha fatto in tempo a saltar giù, trascinato nella rovinosa caduta, rimanendo sotto il cavallo.

Celeri i soccorsi del personale sanitario che, dopo il primo intervento, ha trasferito d’urgenza il fantino presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.. Le condizioni di Belli sono gravi. Si trova in rianimazione intubato.

Tra le cause accreditate, ma ancora non accertate, un aneurisma che ha colpito il cavallo che montava.