SIRACUSA: LITIGA CON LA COMPAGNA E GETTA IL GATTO DAL SESTO PIANO DAVANTI AGLI AGENTI DI POLIZIA
A cura di Redazione
20 dicembre 2018 13:34
Ha gettato dal sesto piano il gatto della convivente, che non è morto ma è ferito, mentre a Siracusa alcuni agenti della Polizia di Stato, intervenuti per una lite in famiglia, stavano acquisendo le dichiarazioni della donna.
La vittima stava elencando gli abusi che da diversi anni avrebbe subito da parte dell’uomo. I poliziotti hanno denunciato anche per maltrattamento di animali l’uomo di 49 anni.