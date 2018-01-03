SIRACUSA: Muore per l’aggressione di 3 cani mentre consegna un pacco

Sarà l'autopsia che sarà eseguita domani pomeriggio o al massimo dopodomani mattina alla camera mortuaria del cimitero di Pachino a chiarire le cause del decesso di un dipendente di una ditta di spedizioni Agatino Zuccaro, 56 anni di Catania, aggredito da tre cani ieri in un agriturismo in contrada Pagliarello, "Tenuta Walter", alla periferia di Portopalo di Capo passero (Sr).

Da una prima ispezione cadaverica, la vittima, 56 anni di Catania, il cui corpo è stato ritrovato a terra privo di vita, potrebbe essere morto per le ferite riportate in tutto il corpo, ma soprattutto alle braccia e alle gambe, provocate dai morsi dei cani di razza Corso che si trovavano nella proprietà.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri l'uomo, a bordo del camioncino della ditta, sarebbe entrato nella proprietà. Sceso dal veicolo avrebbe cercato i proprietari per consegnare un pacco, ma sarebbe stato aggredito dai cani.

(ANSA)