SIRACUSA: MUORE NEL CORSO DELLA GARA CICLISTICA ORGANIZZATA PER RICORDARE IL PADRE
Una tragedia assurda nel corso di una gara ciclistica. Un uomo è morto durante la gara dedicata al padre, in sella a uno scooter che seguiva la carovana di ciclisti.E a nulla è valso l’immediato inter...
Una tragedia assurda nel corso di una gara ciclistica. Un uomo è morto durante la gara dedicata al padre, in sella a uno scooter che seguiva la carovana di ciclisti.
E a nulla è valso l’immediato intervento di 118 ed elisoccorso.
Fortunato Marino, 54 anni, ha perso la vita al km 20 della Sp14 all’altezza di Canicattini Bagni durante il V memorial Luciano Marino, prova del campionato interregionale di ciclismo di mediofondo.
Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia municipale, giunta sul posto con i Carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita accidentalmente da un’ambulanza al seguito dei ciclisti che non si sarebbe accorta dello scooter mandandolo contro il muro.
Nulla da fare per l’uomo alla guida, ferito il passeggero.