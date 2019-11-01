SIRACUSA: RAPINE AI NEGOZI, BANDA DI GIOVANI IDENTIFICATA DALLA PIPÌ

Dall'urina lasciata su un muretto i carabinieri sono riusciti a risalire a tre rapinatori accusati di aver commesso quattro colpi ad altrettanti supermercati nell'ottobre scorso a Lentini, Carlentini...

Dall'urina lasciata su un muretto i carabinieri sono riusciti a risalire a tre rapinatori accusati di aver commesso quattro colpi ad altrettanti supermercati nell'ottobre scorso a Lentini, Carlentini e Francofonte, nel Siracusano.

I carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari personali di obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa la notte e prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Alfio Simone Sapienza di 21 anni, Raul Lo Re, 22, e Andrea Finocchio, 21, tutti lentinesi. I tre avrebbero agito sempre con il volto coperto minacciando con pistole e giraviti i commessi degli esercizi commerciali.

L'indagine dei militari, diretta dai sostituti procuratori Stefano Priolo e Salvatore Grillo, e coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, si è avvalsa del supporto del Ris di Messina: i tre erano stati ripresi dagli impianti di videosorveglianza. Ma determinante è stato l'episodio accaduto il 25 ottobre scorso: i tre hanno urinato nel muretto adiacente l'esercizio commerciale. I militari hanno prelevato i campioni di dna risalendo ai rapinatori.

(ANSA).